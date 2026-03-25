ЗМІ: німецький фрегат замінить в Атлантиці британський есмінець, який відправили на Кіпр

Німецький фрегат Sachsen стане флагманським кораблем місії НАТО в Північній Атлантиці, замінивши британський HMS Dragon, який відправили до Середземного моря для допомоги в обороні Кіпру.

Про це Politico повідомили два обізнаних співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, британський персонал залишиться на чолі оперативної групи, але виконуватиме свої обов'язки з німецького корабля.

Британія посилила свою військову присутність біля берегів Кіпру після того, як 2 березня Міністерство оборони країни підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на острові зазнала двох атак іранських дронів.

3 березня Стармер заявив, що в район Кіпру відправляється есмінець HMS Dragon, а 10 березня стало відомо, що Британія готує другий військовий корабель Королівського флоту для розгортання в східній частині Середземного моря.