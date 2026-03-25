СМИ: немецкий фрегат заменит в Атлантике британский эсминец, отправленный на Кипр

Немецкий фрегат "Sachsen" станет флагманским кораблём миссии НАТО в Северной Атлантике, заменив британский HMS Dragon, который был отправлен в Средиземное море для оказания помощи в обороне Кипра.

Об этом Politico сообщили два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, британский персонал останется во главе оперативной группы, но будет выполнять свои обязанности с немецкого корабля.

Великобритания усилила свое военное присутствие у берегов Кипра после того, как 2 марта Министерство обороны страны подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на острове подверглась двум атакам иранских дронов.

3 марта Стармер заявил, что в район Кипра отправляется эсминец HMS Dragon, а 10 марта стало известно, что Великобритания готовит второй военный корабль Королевского флота для развертывания в восточной части Средиземного моря.