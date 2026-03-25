Гренландські популісти вперше здобули місце в парламенті Данії

Гренландська популістська партія "Налерак" ("Точка орієнтації") здобула своє перше місце у парламенті на загальних виборах у Данії.

Про це пише Reuters.

"Нарелак" – партія, яка виступає за якнайшвидше здобуття незалежності від Данії, отримала 24,6% голосів, що є різким зростанням порівняно з 12,2% на виборах 2022 року.

"Це дуже чіткий сигнал, що статус-кво є неприйнятним", – заявив агентству Карсок Хоег-Дам, який отримав місце "Налерака" у парламенті.

Він пообіцяв докласти зусиль, щоб Гренландія була почута у всіх питаннях, що її стосуються.

Хоег-Дам, який отримав найбільшу кількість особистих голосів у Гренландії, заявив, що твердо дотримується позиції своєї партії щодо протидії військовій інфраструктурі в гренландських містах, аргументуючи це тим, що оборонні об’єкти в цивільних районах можуть перетворити їх на мішені.

Однопалатний данський парламент обирається на чотирирічний термін. Законодавці з Данії займають 175 місць, по два місця відводяться представникам малонаселеної Гренландії та іншої напівавтономної території королівства – Фарерських островів.

Результати голосування на дострокових виборах у Данії, що відбулося у вівторок, 24 березня, залишили невизначеним майбутнє Метте Фредеріксен: її лівоцентристська Соціал-демократична партія втратила позиції, порівняно з останніми виборами 2022 року, як її два партнери в уряді, що пішов у відставку.

25 березня на зустрічі з Фредеріксен король Фредерік X призначив її керівницею переговорів щодо формування нового уряду Данії.

