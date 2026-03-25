Гренландские популисты впервые получили место в парламенте Дании

Гренландская популистская партия "Налерак" ("Ориентир") заняла свое первое место в парламенте на всеобщих выборах в Дании.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

"Налерак" – партия, выступающая за скорейшее обретение независимости от Дании, получила 24,6% голосов, что является резким ростом по сравнению с 12,2% на выборах 2022 года.

"Это очень четкий сигнал, что статус-кво неприемлем", – заявил агентству Карсок Хоег-Дам, получивший место "Нарелака" в парламенте.

Он пообещал приложить усилия, чтобы Гренландия была услышана во всех вопросах, которые ее касаются.

Хоег-Дам, получивший наибольшее количество личных голосов в Гренландии, заявил, что твердо придерживается позиции своей партии по противодействию военной инфраструктуре в гренландских городах, аргументируя это тем, что оборонные объекты в гражданских районах могут превратить их в мишени.

Однопалатный датский парламент избирается на четырехлетний срок. Законодатели из Дании занимают 175 мест, по два места отводятся представителям малонаселенной Гренландии и другой полуавтономной территории королевства – Фарерских островов.

Результаты голосования на досрочных выборах в Дании, которые состоялись во вторник, 24 марта, оставили неопределенным будущее Метте Фредериксен: ее левоцентристская Социал-демократическая партия потеряла позиции по сравнению с последними выборами 2022 года, как и ее два партнера в ушедшем в отставку правительстве.

25 марта на встрече с Фредериксен король Фредерик X назначил ее руководителем переговоров по формированию нового правительства Дании.

