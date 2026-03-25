Туск і Навроцький посперечалися через візит президента до Орбана

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Кароль Навроцький обмінялися гострими повідомленнями через поїздку останнього до Угорщини.

Як пише "Європейська правда", суперечка відбулася на платформі X.

Відомо, що 23 березня Навроцький здійснив візит до Будапешта, де зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном перед вирішальними для нього парламентськими виборами.

Глава польського уряду у свої публікації прокоментував рішення Орбана припинити постачання газу до України, натякнувши на зв’язок з візитом Навроцького.

"Ось перший результат візиту Кароля Навроцького до Будапешта. Прем'єр-міністр Орбан відрізав Україну від поставок газу. Путін радіє", – написав Туск.

Jest pierwszy efekt wizyty @NawrockiKn w Budapeszcie. Premier Orbán odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy. – Donald Tusk (@donaldtusk) March 25, 2026

У відповідь Навроцький опублікував фото, де польський прем’єр під час його попередньої каденції тисне руку правителю РФ Владіміру Путіну.

"Пане Туск, цей Путін?", – підписав світлину Навроцький.

Нагадаємо, під час візиту до Будапешта 23 березня президент Польщі Кароль Навроцький провів закриту годинну зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск гостро розкритикував Навроцького за візит до Угорщини та політичну підтримку Орбана.

У Міноборони Польщі назвали президента Навроцького "васалом Орбана".