Туск и Навроцкий поспорили из-за визита президента к Орбану
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий обменялись резкими сообщениями из-за поездки последнего в Венгрию.
Как пишет "Европейская правда", спор разгорелся на платформе X.
Известно, что 23 марта Навроцкий посетил Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном перед решающими для него парламентскими выборами.
Глава польского правительства в своей публикации прокомментировал решение Орбана прекратить поставки газа в Украину, намекнув на связь с визитом Навроцкого.
"Вот первый результат визита Кароля Навроцкого в Будапешт. Премьер-министр Орбан отрезал Украину от поставок газа. Путин радуется", – написал Туск.
Jest pierwszy efekt wizyty @NawrockiKn w Budapeszcie. Premier Orbán odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy.– Donald Tusk (@donaldtusk) March 25, 2026
В ответ Навроцкий опубликовал фото, где польский премьер во время его предыдущего срока полномочий пожимает руку правителю РФ Владимиру Путину.
"Господин Туск, это Путин?", – подписал фотографию Навроцкий.
Panie @donaldtusk, ten Putin? pic.twitter.com/f6ESWrLx0Y– Karol Nawrocki (@NawrockiKn) March 25, 2026
Напомним, во время визита в Будапешт 23 марта президент Польши Кароль Навроцкий провел закрытую часовую встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал Навроцкого за визит в Венгрию и политическую поддержку Орбана.
В Минобороны Польши назвали президента Навроцкого "вассалом Орбана".