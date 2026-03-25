Туск и Навроцкий поспорили из-за визита президента к Орбану

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий обменялись резкими сообщениями из-за поездки последнего в Венгрию.

Как пишет "Европейская правда", спор разгорелся на платформе X.

Известно, что 23 марта Навроцкий посетил Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном перед решающими для него парламентскими выборами.

Глава польского правительства в своей публикации прокомментировал решение Орбана прекратить поставки газа в Украину, намекнув на связь с визитом Навроцкого.

"Вот первый результат визита Кароля Навроцкого в Будапешт. Премьер-министр Орбан отрезал Украину от поставок газа. Путин радуется", – написал Туск.

Jest pierwszy efekt wizyty @NawrockiKn w Budapeszcie. Premier Orbán odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy. – Donald Tusk (@donaldtusk) March 25, 2026

В ответ Навроцкий опубликовал фото, где польский премьер во время его предыдущего срока полномочий пожимает руку правителю РФ Владимиру Путину.

"Господин Туск, это Путин?", – подписал фотографию Навроцкий.

Напомним, во время визита в Будапешт 23 марта президент Польши Кароль Навроцкий провел закрытую часовую встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал Навроцкого за визит в Венгрию и политическую поддержку Орбана.

В Минобороны Польши назвали президента Навроцкого "вассалом Орбана".