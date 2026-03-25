Мерц пов’язав зростання насильства в Німеччині з міграцією

Німецький канцлер Фрідріх Мерц вважає, що зростання кількості насильницьких злочинів у країні пов’язане із міграцією до Німеччини.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Бундестазі у середу, 25 березня, цитує Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що у Німеччині спостерігається "вибух насильства в суспільстві, як у фізичному, так і в цифровому світі".

"Ми також мусимо визнати, що значна частина цього насильства походить від іммігрантських груп у Німеччині", – сказав він.

За словами канцлера, це зауваження є "частиною загальної картини".

Зауважимо, у Німеччині вже проживає найбільша в Європі іранська діаспора, яка налічує близько 319 000 осіб іранського походження, в тому числі близько 128 000 німецьких громадян.

За останні роки Німеччина пережила кілька великих напливів біженців, які вплинули на її міграційну політику та суспільні дебати.

Найбільша хвиля припала на 2015-2016 роки, коли прибуло понад 1 мільйон шукачів притулку – багато з них із Сирії, Іраку та Афганістану. Німеччина також приймає українців після того, як Росія розпочала своє вторгнення в лютому 2022 року.

Нещодавно писали, що більшість жителів Німеччини висловили занепокоєння щодо здатності країни прийняти більшу кількість біженців з Ірану на тлі зростаючої напруженості в регіоні.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року чоловік в'їхав на автомобілі на різдвяний ярмарок у столиці землі Саксонія-Ангальт. У результаті інциденту загинули п'ять людей – четверо жінок і дев’ятирічний хлопчик, понад 200 людей постраждали.

Підозрюваний – психіатр, який жив приблизно за 40 км від Магдебурга. Він прибув до Німеччини в 2006 році, а в 2016 році був визнаний біженцем через те, що йому погрожували смертю за відмову від ісламу.

У серпні 2025 року чоловіку інкримінували шість убивств і 338 замахів на вбивство.