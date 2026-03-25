Мерц связал рост насилия в Германии с миграцией

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что рост числа насильственных преступлений в стране связан с миграцией в Германию.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Бундестаге в среду, 25 марта, цитирует Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что в Германии наблюдается "взрыв насилия в обществе, как в физическом, так и в цифровом мире".

"Мы также должны признать, что значительная часть этого насилия исходит от иммигрантских групп в Германии", – сказал он.

По словам канцлера, это замечание является "частью общей картины".

Отметим, в Германии уже проживает крупнейшая в Европе иранская диаспора, насчитывающая около 319 000 человек иранского происхождения, в том числе около 128 000 граждан Германии.

За последние годы Германия пережила несколько крупных притоков беженцев, которые повлияли на ее миграционную политику и общественные дебаты.

Самая большая волна пришлась на 2015–2016 годы, когда прибыло более 1 миллиона просителей убежища – многие из них из Сирии, Ирака и Афганистана. Германия также принимает украинцев после того, как Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года.

Недавно сообщалось, что большинство жителей Германии выразили обеспокоенность по поводу способности страны принять большее количество беженцев из Ирана на фоне растущей напряженности в регионе.

Напомним, что в декабре 2024 года мужчина въехал на автомобиле на рождественскую ярмарку в столице земли Саксония-Анхальт. В результате инцидента погибли пять человек – четыре женщины и девятилетний мальчик, более 200 человек пострадали.

Подозреваемый – психиатр, который жил примерно в 40 км от Магдебурга. Он прибыл в Германию в 2006 году, а в 2016 году был признан беженцем из-за того, что ему угрожали смертью за отказ от ислама.

В августе 2025 года мужчине инкриминировали шесть убийств и 338 покушений на убийство.