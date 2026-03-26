Мерц: разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро будет чрезвычайно сложно

Канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что вопрос о заблокированном Венгрией кредите Европейского Союза для Украины на 90 миллиардов евро удастся решить быстро.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Несмотря на растущую потребность Киева во внешнем финансировании на фоне войны России против Украины, на саммите ЕС 19 марта странам не удалось убедить Венгрию отказаться от блокировки.

"Я надеюсь, что мы решим эту проблему в среднесрочной перспективе, но это чрезвычайно сложно", – сказал Мерц.

Он также не назвал возможных альтернативных сценариев финансовой помощи Украине на случай, если на парламентских выборах в Венгрии победит партия Виктора Орбана.

Канцлер напомнил, что изначально предлагал использовать для помощи Киеву замороженные в ЕС российские активы. Этот вариант, по его словам, "по праву вызвал серьезные сомнения", которые он "разделял".

Мерц отметил, что принятое лидерами ЕС решение предоставить Украине кредит на два года является "лучшим путем", но оно требует согласия всех стран-членов.

"То, что среди 27 стран есть одна, которая блокирует все решения, – это новое явление в истории Европейского Союза", – добавил он.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".

А 25 марта Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину до возобновления транзита через "Дружбу".