У Німеччині назвали війну в Ірані катастрофою для світової економіки

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав війну з Іраном економічною "катастрофою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецький міністр сказав під час візиту до Австралії, його цитує DW.

Пісторіус перебуває з тижневим візитом в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема в Австралії.

"Щоб було абсолютно ясно: ця війна – катастрофа для світової економіки", – заявив Пісторіус журналістам в Австралії у четвер.

Він підкреслив, що з Німеччиною не консультувалися перед початком війни і що це не війна Німеччини.

"Ніхто нас не питав. Це не наша війна, і тому ми не хочемо в неї втягуватися", – сказав Пісторіус.

Він додав, що Німеччина готова допомогти у забезпеченні миру, як тільки його буде досягнуто, і закликав до якнайшвидшого припинення вогню.

Нагадаємо, уряд Іспанії представив антикризовий план на 5 мільярдів євро, спрямований на пом’якшення наслідків глобального зростання цін через війну на Близькому Сході.

Повідомляли, що Італія зазнала найбільшої шкоди серед країн ЄС внаслідок порушення судноплавства через Ормузьку протоку.

Крім того, ціни на природний газ в Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу в Катарі.