В Германии назвали войну с Ираном катастрофой для мировой экономики
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал войну с Ираном экономической "катастрофой".
Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий министр заявил во время визита в Австралию, его цитирует DW.
Писториус находится с недельным визитом в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Австралии.
"Чтобы было абсолютно ясно: эта война – катастрофа для мировой экономики", – заявил Писториус журналистам в Австралии в четверг.
Он подчеркнул, что с Германией не консультировались перед началом войны и что это не война Германии.
"Никто нас не спрашивал. Это не наша война, и поэтому мы не хотим в нее втягиваться", – сказал Писториус.
Он добавил, что Германия готова помочь в обеспечении мира, как только он будет достигнут, и призвал к скорейшему прекращению огня.
Напомним, правительство Испании представило антикризисный план на 5 миллиардов евро, направленный на смягчение последствий глобального роста цен из-за войны на Ближнем Востоке.
Сообщалось, что Италия понесла наибольший ущерб среди стран ЕС в результате нарушения судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, цены на природный газ в Европе резко выросли после того, как иранские ракетные удары нанесли ущерб крупнейшему в мире заводу по экспорту сжиженного природного газа в Катаре.