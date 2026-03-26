Міністр оборони Німеччини: США не мають стратегії виходу з війни в Ірані

Міністр оборони Німеччини розкритикував Сполучені Штати через війну в Ірані, закликавши до дипломатичного врегулювання.

Про це він заявив на зустрічі зі своїм австралійським колегою Річардом Марлзом у столиці Австралії Канберрі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rheinische Post.

Дипломатичне рішення у війні необхідно знайти "якомога швидше", сказав Пісторіус. Цю вимогу він адресував насамперед Ірану, а також США. "З нами не порадилися заздалегідь. Це не наша війна. І тому, щоб зробити це абсолютно зрозумілим, ми не хочемо бути втягнутими в цю війну", – сказав Пісторіус.

Незабаром після цього він також розкритикував підхід США в цілому в Національному пресклубі Австралії: "Немає стратегії, немає чіткої мети – і, на мій погляд, найгірше: немає стратегії виходу".

Нестабільність в регіоні Близького Сходу має наслідки для всього світу. "І саме тому ми готові забезпечити будь-який мир", – сказав Пісторіус. Він додав: "Якщо ми досягнемо припинення вогню, ми обговоримо всі заходи для забезпечення миру, зокрема, щоб гарантувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці".

Пісторіус також назвав війну з Іраном економічною "катастрофою".

Писали, що Вашингтон сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

Відомо, що США передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У переліку є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран та пункт про припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Також речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США вдарять по Ірану "сильніше, ніж будь-коли", якщо Тегеран не визнає свою поразку у війні.