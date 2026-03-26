Министр обороны Германии: США не имеют стратегии выхода из войны в Иране

Министр обороны Германии раскритиковал Соединенные Штаты из-за войны в Иране, призвав к дипломатическому урегулированию.

Об этом он заявил на встрече со своим австралийским коллегой Ричардом Марлзом в столице Австралии Канберре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post.

Дипломатическое решение в войне необходимо найти "как можно скорее", сказал Писториус. Это требование он адресовал прежде всего Ирану, а также США. "С нами не посоветовались заранее. Это не наша война. И поэтому, чтобы сделать это абсолютно понятным, мы не хотим быть втянутыми в эту войну", – сказал Писториус.

Вскоре после этого он также раскритиковал подход США в целом в Национальном пресс-клубе Австралии: "Нет стратегии, нет четкой цели – и, на мой взгляд, хуже всего: нет стратегии выхода".

Нестабильность в регионе Ближнего Востока имеет последствия для всего мира. "И именно поэтому мы готовы обеспечить любой мир", – сказал Писториус. Он добавил: "Если мы достигнем прекращения огня, мы обсудим все меры для обеспечения мира, в частности, чтобы гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе".

Писториус также назвал войну с Ираном экономической "катастрофой".

Писали, что Вашингтон надеется провести раунд переговоров с Ираном по завершению войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Известно, что США передали "перечень из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В перечне есть требования по ограничениям на вооружение, которыми может обладать Иран и пункт о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США ударят по Ирану "сильнее, чем когда-либо", если Тегеран не признает свое поражение в войне.