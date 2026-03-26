Трамп заявляє, що Іран дуже хоче угоди, але боїться про це сказати

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Іран "дуже хоче" укласти угоду щодо припинення бойових дій, але "боїться про це говорити".

Заяву американського президента наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як заявив Трамп, іранські представники беруть участь у переговорах, але спростовують це через побоювання бути вбитими.

"Ніхто ніколи не бачив нічого подібного до того, що ми робимо на Близькому Сході з Іраном, і, до речі, вони ведуть переговори і дуже хочуть укласти угоду, але бояться про це говорити, тому що вважають, що їх вб'ють їхні власні люди. Вони також бояться, що їх вб'ємо ми", – сказав Трамп.

За даними ЗМІ, Вашингтон сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

Відомо, що США передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У переліку є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран та пункт про припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Водночас низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерана про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли та на яких умовах завершувати війну.