Трамп заявляет, что Иран очень хочет соглашения, но боится об этом сказать

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран "очень хочет" заключить соглашение о прекращении боевых действий, но "боится об этом говорить".

Заявление американского президента приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Как заявил Трамп, иранские представители участвуют в переговорах, но опровергают это из опасений быть убитыми.

"Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить соглашение, но боятся об этом говорить, потому что считают, что их убьют их собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы", – сказал Трамп.

По данным СМИ, Вашингтон надеется провести раунд переговоров с Ираном по завершению войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Известно, что США передали "список из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В перечне есть требования по ограничениям на вооружение, которыми может обладать Иран, и пункт о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

В то же время ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иран не примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.