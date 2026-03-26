Трамп: у США не було іншого вибору, окрім як розпочати війну проти Ірану

Американський президент Дональд Трамп виступив на захист війни з Іраном, незважаючи на її вплив на ціни на енергоносії, наполягаючи, що у США "не було іншого вибору".

Його слова цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

На республіканському заході зі збору коштів у Вашингтоні Трамп назвав Іран "раковою пухлиною" і сказав, що, на його думку, зростання цін на енергоносії внаслідок конфлікту могло б бути "набагато гіршим".

"Я думав, що буде набагато гірше. Я думав, що ціни на енергоносії, ціни на нафту підуть ще вище. Я думав, що фондовий ринок дещо знизиться. Але для мене це не мало значення в короткостроковій перспективі. Ми мусили позбутися раку. Ми мусили вирізати рак, і цим раком був Іран із ядерною зброєю", – сказав він.

За даними ЗМІ, Вашингтон сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

Відомо, що США передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У переліку є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран, та пункт про припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Водночас низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерана про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли та на яких умовах завершувати війну.