Трамп: у США не было другого выбора, кроме как начать войну с Ираном

Американский президент Дональд Трамп выступил в защиту войны с Ираном, несмотря на ее влияние на стоимость энергоносителей, настаивая, что у США "не было другого выбора".

Его слова цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

На республиканском мероприятии по сбору средств в Вашингтоне Трамп назвал Иран "раковой опухолью" и сказал, что, по его мнению, рост цен на энергоносители в результате конфликта мог бы быть "гораздо хуже".

"Я думал, что будет намного хуже. Я думал, что цены на энергоносители, цены на нефть пойдут еще выше. Я думал, что фондовый рынок несколько снизится. Но для меня это не имело значения в краткосрочной перспективе. Мы должны были избавиться от рака. Мы должны были вырезать рак, и этим раком был Иран с ядерным оружием", – сказал он.

По данным СМИ, Вашингтон надеется провести раунд переговоров с Ираном относительно завершения войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Известно, что США передали "список из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В перечне есть требования по ограничениям на вооружение, которыми может обладать Иран, и пункт о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

В то же время ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иран не примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.