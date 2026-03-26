В Польше задержали украинского "вора в законе", представлявшего угрозу для безопасности

Варшавские криминалисты и Агентство внутренней безопасности Польши задержали гражданина Украины, "вора в законе", который потенциально угрожал безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Совместные оперативные действия криминалистов и сотрудников Агентства внутренней безопасности привели к задержанию разыскиваемого 44-летнего гражданина Украины – "вора в законе".

"Вор в законе" – это титул, который присваивается самым влиятельным преступникам в мафиозных структурах с территории бывшего СССР.

"Хотя не всегда можно приписать им конкретные преступления, совершенные в Польше, их присутствие рассматривается службами как потенциальная угроза безопасности", – пояснила старший инспектор Марта Суловска из полиции Вольского района.

Полицейские установили, где скрывался 44-летний мужчина. Они также узнали, что он занимал высокое положение в структурах постсоветской организованной преступности и ранее был осужден за тяжкие преступления, в частности за убийство, а его деятельность охватывала работу в криминальных структурах и участие в конфликтах между преступными группировками.

В отношении мужчины было вынесено решение об отказе в пребывании на территории государств-членов Шенгенской зоны. Он был обнаружен в одном из отелей на территории Варшавы.

"Мужчину задержали и доставили в отделение в районе Воля. После проведения с ним необходимых процедур его передали сотрудникам пограничной службы в Варшаве", – сообщила Суловская.

