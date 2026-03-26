ЗМІ: безпілотник атакував танкер з російською нафтою біля берегів Туреччини

У Чорному морі за 15 миль від Стамбульської протоки стався вибух на танкері "тіньового флоту" РФ ALTURA, завантаженому сирою нафтою з Росії, влада каже про удар безпілотником.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє турецький портал NTV.

Танкер ALTURA вийшов з Росії з вантажем 140 тисяч тонн нафти.

Під час перебування у відкритому морі на його борту пролунав потужний вибух. На містку танкера виникли пошкодження. Повідомляється, що в машинне відділення танкера потрапила вода.

Після надходження запиту про надання екстреної допомоги на місце події було направлено судно берегової охорони, а також судно комплексного екстреного реагування "Нене Хатун", яке використовується в подібних ситуаціях.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що, за оцінками, за інцидентом стоїть морський безпілотник.

На місце події були направлені технічні бригади. "Ніхто не постраждав і не має проблем зі здоров’ям", – додав Уралоглу.

Танкер пов'язаний зі стамбульською компанією Pergamon Shipping і, за даними української розвідки, входить у "тіньовий флот" РФ для перевезення нафти в обхід санкцій.

Зазначимо, у грудні в турецькій провінції Коджаелі поблизу міста Ізміт виявили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Також писали, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон.

Після цього Туреччина попередила Росію та Україну про необхідність дотримання більшої обережності щодо безпеки в Чорному морі.