СМИ: беспилотник атаковал танкер с российской нефтью у берегов Турции

В Черном море в 15 милях от Стамбульского пролива произошел взрыв на танкере "теневого флота" РФ ALTURA, загруженном сырой нефтью из России, власти говорят об ударе беспилотника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает турецкий портал NTV.

Танкер ALTURA вышел из России с грузом 140 тысяч тонн нефти.

Во время пребывания в открытом море на его борту прогремел мощный взрыв. На мостике танкера возникли повреждения. Сообщается, что в машинное отделение танкера попала вода.

После поступления запроса об оказании экстренной помощи на место происшествия было направлено судно береговой охраны, а также судно комплексного экстренного реагирования "Нене Хатун", которое используется в подобных ситуациях.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что, по оценкам, за инцидентом стоит морской беспилотник.

На место происшествия были направлены технические бригады. "Никто не пострадал и у всех здоровье в порядке", – добавил Уралоглу.

Танкер связан со стамбульской компанией Pergamon Shipping и, по данным украинской разведки, входит в "теневой флот" РФ для перевозки нефти в обход санкций.

Отметим, в декабре в турецкой провинции Коджаэли вблизи города Измит обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Также писали, что турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший из Черного моря. Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон.

После этого Турция предупредила Россию и Украину о необходимости соблюдения большей осторожности в отношении безопасности в Черном море.