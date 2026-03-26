СМИ: сын экс-главы Центробанка Венгрии перевозит своё ценное имущество в Дубай

Сын бывшего главы Центрального банка Венгрии Дьёрдя Матолчи перевозит свои самые ценные активы из Будапешта в Дубай.

Об этом венгерскому СМИ 444.hu стало известно из независимых источников, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Адам Матолчи поручил это дело венгерской компании, имеющей опыт в сфере логистики и транспортных перевозок.

Автомобили, мебель и другие предметы имущества отправили по железной дороге в контейнерах. Предположительно, их погрузят на судно в одном из европейских портов и доставят в Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, в статье говорится, что Адам Матолчи избавляется от части своего имущества в Будапеште; например, он продал большинство автомобилей, которые не переправил в Дубай.

Стоимость перевозки одного автомобиля, исходя из европейских стандартов перевозок, начинается примерно от 1600 долларов, но может составлять даже в несколько раз больше.

Осенью 2024 года сын бывшего главы Центрального банка сообщил Direkt36, что он уехал из Венгрии и зарабатывает на жизнь преимущественно благодаря своим зарубежным бизнес-интересам и контрактам, не имеющим никакого отношения ни к венгерскому, ни к какому-либо другому иностранному правительству.

Издание тогда писало о том, что Матолчи арендует роскошную виллу в Дубае.

444.hu пишет: по информации их источника, осведомленного в делах Центрального банка, Дьёрдь Матолчи также уже несколько месяцев находится в Дубае и лишь изредка – раз в несколько недель – на короткое время приезжает домой.

Напомним, в ноябре 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул министра финансов Михая Варгу на пост следующего председателя Центрального банка Венгрии.

59-летний экономист сменил на этом посту Дьёрдя Матолчи, который после выборов 2022 года стал все более критично относиться к политическому курсу премьер-министра.

Стоит отметить, что 12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы.

Сообщалось, что опрос, проведенный Исследовательским центром 21, показал, что 36% венгров считают, что партия премьера Виктора Орбана "Фидес" победит на выборах 12 апреля, несмотря на отставание в опросах от оппозиционной "Тисы".

