Міністр оборони Британії відповів, чи може Іран завдати удару по Лондону

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прокоментував можливість атаки Ірану на Лондон.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Як зазначив Гілі, у Британії "немає оцінок, згідно з якими Іран мав би плани нападу" на Лондон.

Коли його запитали, що саме він має на увазі, Гілі не надав додаткових подробиць, відмовившись сказати, чи може Іран атакувати Лондон.

Це сталося після того, як Ізраїль заявив, що Тегеран має засоби для удару по європейських столицях, зокрема по Лондону, Парижу та Берліну.

Гілі підкреслив, що Британія має "ресурси" та "союзників, здатних захистити країну".

Він також говорив про роль Росії у війні з Іраном, назвавши її "прихованою рукою Путіна".

"Росія, майже напевно, надавала Ірану підготовку та ділилася розвідданими напередодні цього конфлікту, зокрема щодо типів дронів та електронної війни", – вказав британський міністр.

Раніше прем'єр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що попри першочергове значення для європейського регіону російської агресії проти України, війна відбувається "на два фронти".

Крім того, опитування показало, що близько 40% людей у Великій Британії вважають, що країна опиниться у стані війни протягом найближчих п'яти років.