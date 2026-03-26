Министр обороны Британии ответил, может ли Иран нанести удар по Лондону

Министр обороны Великобритании Джон Хили прокомментировал возможность атаки Ирана на Лондон.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Как отметил Хили, у Британии "нет оценок, согласно которым Иран имел бы планы нападения" на Лондон.

Когда его спросили, что именно он имеет в виду, Хили не предоставил дополнительных подробностей, отказавшись сказать, может ли Иран атаковать Лондон.

Это произошло после того, как Израиль заявил, что у Тегерана есть средства для удара по европейским столицам, в частности по Лондону, Парижу и Берлину.

Хили подчеркнул, что у Британии есть "ресурсы" и "союзники, способные защитить страну".

Он также говорил о роли России в войне с Ираном, назвав ее "скрытой рукой Путина".

"Россия, почти наверняка, предоставляла Ирану подготовку и делилась разведданными накануне этого конфликта, в частности относительно типов дронов и электронной войны", – указал британский министр.

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер отметил, что несмотря на первоочередное значение для европейского региона российской агрессии против Украины, война идет "на два фронта".

Кроме того, опрос показал, что около 40% людей в Великобритании считают, что страна окажется в состоянии войны в течение ближайших пяти лет.