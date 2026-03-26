Стармер: ми повинні визнати, що йде війна на два фронти

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що попри першочергове значення для європейського регіону російської агресії проти України, війна відбувається "на два фронти".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Стармер перебуває у Фінляндії на зустрічі військового альянсу Об'єднаних експедиційних сил (JEF).

Його запитали, як уряд збирається платити за всі свої оборонні зобов'язання, і чи потрібно збільшувати оборонні витрати до 3,5% ВВП набагато раніше, ніж він планує зараз.

Прем'єр-міністр сказав, що хоча в центрі уваги сьогоднішнього засідання JEF є російська агресія в Україні, "ми повинні визнати, що війна йде на два фронти".

"Це іранський конфлікт і український конфлікт, який триває. Сьогодні я буду говорити з союзниками про те, що ще ми можемо зробити", – заявив Стармер.

Щодо оборонних витрат Стармер сказав, що будуть дискусії як щодо цього питання, так і щодо спроможності.

"Очевидно, що я вже взяв на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону. У нас є зобов'язання йти далі, і ми будемо дотримуватися цих зобов'язань", – додав він.

За даними ЗМІ, Вашингтон сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

Відомо, що США передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У переліку є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран та пункт про припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Водночас низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерана про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли та на яких умовах завершувати війну.