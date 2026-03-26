У ВАКС просять Зеленського виконати євроінтеграційні зобов’язання і надати суду приміщення

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням надати суду необхідне для здійснення правосуддя приміщення відповідно до євроінтеграційних зобов’язань

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні суду.

Так, 25 березня відбулися збори суддів Вищого антикорупційного суду, на яких було ухвалено рішення звернутися до президента України щодо вирішення нагальної потреби у забезпеченні суду належним постійним приміщенням для здійснення правосуддя.

Як зазначається, від початку своєї процесуальної діяльності понад шість років тому Вищий антикорупційний суд не забезпечений належним приміщенням, стверджують у ВАКС.

Актуальність цієї проблеми зростає у зв’язку із завершенням чергового етапу добору нових суддів. Прихід нових колег до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС вимагає створення належних умов для їхньої роботи та здійснення правосуддя.

У суді нагадують, що забезпечення ВАКС належною матеріально-технічною базою та постійними приміщеннями прямо передбачено євроінтеграційними зобов’язаннями України. Відповідно до Дорожньої карти з питань верховенства права, цей етап мав завершитися ще до III кварталу 2025 року, проте питання досі залишається відкритим.

Варто зазначити, що в останньому звіті про розширення Єврокомісія очікує, що у 2026 році Україна відповідно до плану дій збільшить кількість суддів та адміністративного персоналу Вищого антикорупційного суду, а також розробить та ухвалить Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму.

"ВАКС все ще потребує нових приміщень для розміщення додаткових суддів та допоміжного персоналу", – йдеться у звіті про розширення Єврокомісії.

Власними зусиллями суд ідентифікував як найбільш придатну для розміщення суду будівлю за адресою: вул. Василя Липківського, 35 (м. Київ).

"Даний об’єкт повністю відповідає базовим функціональним потребам для здійснення правосуддя. Попередні наради та комунікація з представниками органів державної влади підтвердили відсутність об’єктивних перешкод для передачі цієї будівлі Вищому антикорупційному суду. Наразі вирішення питання залежить винятково від ухвалення відповідного управлінського рішення на рівні Кабінету міністрів України", – наголосили у ВАКС.

Зважаючи на це, судді ВАКС просять президента України невідкладно дати доручення відповідальним особам щодо передачі зазначеної будівлі до управління суду для якнайшвидшого забезпечення установи та її Апеляційної палати належними постійними приміщеннями.

