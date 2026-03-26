В ВАКС просят Зеленского выполнить евроинтеграционные обязательства и предоставить суду помещение

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить суду необходимое для осуществления правосудия помещение в соответствии с евроинтеграционными обязательствами

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении суда.

Так, 25 марта состоялось собрание судей Высшего антикоррупционного суда, на котором было принято решение обратиться к президенту Украины за решением насущной необходимости в обеспечении суда надлежащим постоянным помещением для осуществления правосудия.

Как отмечается, с начала своей процессуальной деятельности более шести лет назад Высший антикоррупционный суд не обеспечен надлежащим помещением, утверждают в ВАКС.

Актуальность этой проблемы возрастает в связи с завершением очередного этапа отбора новых судей. Приход новых коллег в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату ВАКС требует создания надлежащих условий для их работы и осуществления правосудия.

В суде напоминают, что обеспечение ВАКС надлежащей материально-технической базой и постоянными помещениями прямо предусмотрено евроинтеграционными обязательствами Украины. Согласно Дорожной карте по вопросам верховенства права, этот этап должен был завершиться еще до III квартала 2025 года, однако вопрос до сих пор остается открытым.

Стоит отметить, что в последнем отчете о расширении Еврокомиссия ожидает, что в 2026 году Украина в соответствии с Планом действий увеличит количество судей и административного персонала Высшего антикоррупционного суда, а также разработает и примет Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу.

"ВАКС все еще нуждается в новых помещениях для размещения дополнительных судей и вспомогательного персонала", – говорится в отчете о расширении Еврокомиссии.

Собственными усилиями суд идентифицировал как наиболее пригодное для размещения суда здание по адресу: Киев, ул. Василия Липкивского, 35.

"Данный объект полностью соответствует базовым функциональным потребностям для осуществления правосудия. Предыдущие совещания и коммуникация с представителями органов государственной власти подтвердили отсутствие объективных препятствий для передачи этого здания Высшему антикоррупционному суду. Сейчас решение вопроса зависит исключительно от принятия соответствующего управленческого решения на уровне Кабинета министров Украины", – отметили в ВАКС.

Учитывая это, судьи ВАКС просят президента Украины безотлагательно дать поручение ответственным лицам о передаче указанного здания в управление суда для скорейшего обеспечения учреждения и его Апелляционной палаты надлежащими постоянными помещениями.

