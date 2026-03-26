Прем’єр Британії: що б Путін не говорив собі, РФ не перемагає в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив на необхідності посилювати підтримку України, а також відкинув припущення про те, що Росія перемагає у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить The Guardian.

Стармер зазначив, що "ми маємо продовжувати посилювати нашу підтримку України", включаючи подальші заходи щодо "тіньового флоту".

За його словами, на сьогодні такі заходи є "дійсно важливим пунктом порядку денного".

Очільник британського уряду наголосив, що європейці мають "продовжувати чинити тиск на Путіна та сприяти зміні наративу".

"Реальність на місцях така, що Україна тримається міцно. В останні тижні вони відбили території і завдають загарбникам величезних втрат. Тому що б не говорив собі Путін, через чотири роки правда полягає в тому, що Росія не перемагає. Вони не переможуть. І вони повинні перестати перекривати шлях до справедливого і міцного миру", – підкреслив він.

Міністр оборони Британії Джон Гілі раніше заявив про рішучу налаштованість збільшити зусилля для того, щоб зменшити фінансування військової машини Росії.

Повідомляли також, що британські військові отримали дозвіл висаджуватися на судна так званого "тіньового флоту" РФ, що проходять транзитом через британські води, і захоплювати їх.