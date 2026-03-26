Премьер Британии: что бы Путин себе ни говорил, РФ не побеждает в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил необходимость усиливать поддержку Украины, а также отверг предположение о том, что Россия побеждает в войне.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит The Guardian.

Стармер отметил, что "мы должны продолжать усиливать нашу поддержку Украины", включая дальнейшие меры по "теневому флоту".

По его словам, на сегодня такие меры являются "действительно важным пунктом повестки дня".

Глава британского правительства подчеркнул, что европейцы должны "продолжать оказывать давление на Путина и способствовать изменению нарратива".

"Реальность на местах такова, что Украина держится крепко. В последние недели они отбили территории и наносят захватчикам огромные потери. Потому что, что бы ни говорил себе Путин, через четыре года правда заключается в том, что Россия не побеждает. Они не победят. И они должны перестать перекрывать путь к справедливому и прочному миру", – подчеркнул он.

Министр обороны Британии Джон Хили ранее заявил о решительной настроенности увеличить усилия для того, чтобы уменьшить финансирование военной машины России.

Сообщалось также, что британские военные получили разрешение высаживаться на суда так называемого "теневого флота" РФ, проходящие транзитом через британские воды, и захватывать их.