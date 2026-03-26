У Британії обіцяють подвоїти зусилля, щоб "закрутити гайки" Путіну

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявляє про рішучу налаштованість збільшити зусилля для того, щоб зменшити фінансування військової машини Росії.

Про це він сказав в ефірі Sky News, передає "Європейська правда".

Міністр наголосив, що Британія і її союзники вже зупинили 200 з майже 600 кораблів з енергоносіями РФ, але додав, що "ми також сповнені рішучості подвоїти дії, які можуть допомогти ще більше закрутити гайки Путіну і його потоку фінансів, що підтримують його незаконну війну в Україні".

Прем’єр-міністр Кір Стармер обговорюватиме подальші "військові і правові варіанти" з союзниками під час зустрічі з лідерами Об'єднаних експедиційних сил (JEF) у Фінляндії у четвер.

У відповідь на зауваження, що після зняття Сполученими Штатами деяких санкцій з російської нафти Владімір Путін фактично отримав різдвяний подарунок, Гілі відповів: "Ми бачили, що спільні дії, яких ми разом з іншими союзниками вжили проти тіньового судноплавства, допомогли скоротити російські доходи від нафти на чверть. Ми можемо зробити більше".

"І сьогоднішнє підтвердження прем'єр-міністром того, що ми готові зробити більше, що у нас є юридичні і військові можливості, і що ми обговорили це з союзниками, такими як країни JEF, з якими він сьогодні зустрічається, є сигналом Путіну, що він не зможе в майбутньому проводити свої незаконні, підсанкційні судна через британські води без ризику того, що ми їх захопимо", – заявив міністр.

Як повідомлялося, британські військові отримали дозвіл висаджуватися на судна так званого "тіньового флоту" РФ, що проходять транзитом через британські води, і захоплювати їх.

20 березня стало відомо, що Франція за підтримки Великої Британії затримала у Середземному морі судно Deyna, яке належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.

А 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер Grinch через вимоги законодавства.