В Еврокомиссии прокомментировали возможность отмены перевода часов на летнее время

В Еврокомиссии напомнили, что вопрос о возможном отказе от перевода часов на зимнее или летнее время зависит от государств-членов.

Об этом заявила представительница Еврокомиссии Ана-Кайса Итконен, передает "Европейская правда.

Она напомнила о переводе стрелок часов на летнее время уже в ближайшее воскресенье.

"Мы переводим стрелки часов в ближайший уикенд. Мы сделали государствам-членам предложение по этому вопросу в 2018 году. По нашему мнению, именно государства-члены должны решить, хотят ли они сохранить зимнее или летнее время на постоянной основе. Договоренности с тех пор до сих пор нет", – напомнила Итконен.

По ее мнению, до сих пор можно найти скоординированное решение по этому поводу: "Мы поддерживаем государства-члены на этом пути".

Она рассказала о работе над исследованием по переводу часов и это исследование будет готово до конца года.

"Но мяч на стороне государств-членов и мы ждем определенную позицию и готовы помочь в этом важном вопросе", – заявила представительница Еврокомиссии.

Напомним, в 2025 году СМИ сообщили о якобы намерениях Еврокомиссии отказаться от идеи отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Но тогда в Еврокомиссии отрицали это.

Тогда же стало известно, что вопрос об отмене летнего времени может поднять Литва – во время своего председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.

