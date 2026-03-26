Німеччина подумує закупити бойові безпілотники австралійського виробництва

Німеччина розглядає можливість купівлі бойових дронів австралійського виробництва, що може зробити Берлін першим іноземним покупцем цієї системи.

Про це заявив у четвер міністр оборони Борис Пісторіус, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Виступаючи в Національному пресклубі Австралії, Пісторіус сказав, що купівля Boeing MQ-28 Ghost Bat "знаходиться на стадії розгляду", що свідчить про зростаючий інтерес Німеччини до безпілотників, які можуть діяти поряд з винищувачами.

Безпілотні апарати призначені для польотів з такими літаками, як F-35, несучи на собі датчики, глушилки або зброю, виконуючи при цьому більш ризиковані місії, ніж пілоти.

Пісторіус припустив, що будь-яка потенційна угода буде супроводжуватися більш гнучким підходом до закупівель. Вказуючи на нещодавні закупівлі Німеччиною боєприпасів, він сказав, що Берлін відмовляється від укладання довгострокових контрактів заздалегідь і натомість випробовує системи на практиці перед тим, як вирішити, чи варто розширювати замовлення.

"Ми тестували те, що вони дійсно пропонують, а не лише папери чи відео", – сказав він, додавши, що Німеччина буде рухатись "крок за кроком", збільшуючи масштаби лише тоді, коли системи будуть ефективними, з метою посилення конкуренції.

Він не надав подробиць про терміни і масштаби, але ці зауваження вказують на ширший зсув, оскільки Німеччина прагне інтегрувати більш автономні системи у свої збройні сили.

Угода також матиме політичну вагу: Німеччина традиційно отримувала основні військово-повітряні засоби від американських або європейських партнерів, і перехід на систему австралійської розробки ознаменував би новий напрямок в оборонній і промисловій співпраці.

Ці коментарі були зроблені в той час, коли Пісторіус продовжує своє індо-тихоокеанське турне, що включає зупинки в Японії, Сінгапурі і Австралії, спрямоване на зміцнення оборонних зв'язків і вивчення нових партнерств.

Раніше стало відомо, що Німеччина разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО має намір закупити велику кількість недорогих бойових дронів.

Також повідомлялося, що німецькі високопосадовці пообіцяли виділити більше коштів на інновації та стартапи на тлі зростаючої критики щодо того, як витрачається величезний військовий бюджет країни.