Германия подумывает закупить боевые беспилотники австралийского производства

Германия рассматривает возможность покупки боевых дронов австралийского производства, что может сделать Берлин первым иностранным покупателем этой системы.

Об этом заявил в четверг министр обороны Борис Писториус, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Выступая в Национальном пресс-клубе Австралии, Писториус сказал, что покупка Boeing MQ-28 Ghost Bat "находится на стадии рассмотрения", что свидетельствует о растущем интересе Германии к беспилотникам, которые могут действовать наряду с истребителями.

Беспилотные аппараты предназначены для полетов с такими самолетами, как F-35, неся на себе датчики, глушилки или оружие, выполняя при этом более рискованные миссии, чем пилоты.

Писториус предположил, что любая потенциальная сделка будет сопровождаться более гибким подходом к закупкам. Указывая на недавние закупки Германией боеприпасов, он сказал, что Берлин отказывается от заключения долгосрочных контрактов заранее и вместо этого испытывает системы на практике перед тем, как решить, стоит ли расширять заказ.

"Мы тестировали то, что они действительно предлагают, а не только бумаги или видео", – сказал он, добавив, что Германия будет двигаться "шаг за шагом", увеличивая масштабы только тогда, когда системы будут эффективными, с целью усиления конкуренции.

Он не предоставил подробностей о сроках и масштабах, но эти замечания указывают на более широкий сдвиг, поскольку Германия стремится интегрировать более автономные системы в свои вооруженные силы.

Соглашение также будет иметь политический вес: Германия традиционно получала основные военно-воздушные средства от американских или европейских партнеров, и переход на систему австралийской разработки ознаменовал бы новое направление в оборонном и промышленном сотрудничестве.

Эти комментарии были сделаны в то время, когда Писториус продолжает свое индо-тихоокеанское турне, включающее остановки в Японии, Сингапуре и Австралии, направленное на укрепление оборонных связей и изучение новых партнерств.

Ранее стало известно, что Германия вместе со своими европейскими партнерами по НАТО намерена закупить большое количество недорогих боевых дронов.

Также сообщалось, что немецкие высокопоставленные чиновники пообещали выделить больше средств на инновации и стартапы на фоне растущей критики относительно того, как расходуется огромный военный бюджет страны.