Тирасполь вимагає від Кишинева знову визнати неіснуючу молдовську мову

У Тирасполі заявили, що Кишинів має знову визнати на законодавчому рівні "молдовську мову", якщо прагне зближення, а також визнати державними мовами російську та українську.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявив так званий міністр закордонних справ невизнаного регіону Віталій Ігнатьєв.

Ігнатьєв коментував пропозиції, озвучені на зустрічі у форматі "1+1" в кінці лютого, де від віцепрем’єра з реінтеграції Молдови пролунала пропозиція перевести школи Придністров’я з "молдовською" мовою навчання на румунську та створити фонд конвергенції.

Ігнатьєв назвав це неприйнятним нав’язуванням та вважає, що натомість Молдова має знову визнати на законодавчому рівні "молдовську мову", яку три роки як викреслили з конституції.

"У Придністров’ї три офіційних мови – молдовська, російська і українська. Громадяни можуть вільно обирати, якою будуть навчатися діти. Будь-які форми тиску чи нав’язування є неприйнятними", – заявив придністровський посадовець.

Він заявив, що якщо Кишинів прагне зближення з Тирасполем, то має визнати державними "молдовську", російську та українську мови поруч з румунською.

"Придністров’я офіційно звернулося з такою ініціативою, очікуємо реакції молдовської сторони", – заявив Ігнатьєв.



Закон, який усуває поняття "молдовська мова" з конституції та інших законів й натомість запроваджує румунську мову, набув у Молдові чинності навесні 2023 року. Того ж року Україна також офіційно відмовилась від визнання "молдовської мови".

Чинна президентка Мая Санду на президентському сайті перейменувала іконку "молдовської" мовної версії на румунську одразу ж після початку роботи на посаді.

Серед населення Молдови ставлення до цього питання досі неоднозначне. Так, на початку 2025 року половина опитаних вважали, що говорять "молдовською".

