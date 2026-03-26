Тирасполь требует от Кишинева признать несуществующий молдавский язык

В Тирасполе заявили, что Кишинев должен снова признать на законодательном уровне "молдавский язык", если стремится к сближению, а также признать государственными языками русский и украинский.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявил так называемый министр иностранных дел непризнанного региона Виталий Игнатьев.

Игнатьев комментировал предложения, озвученные на встрече в формате "1+1" в конце февраля, где от вице-премьера по реинтеграции Молдовы прозвучало предложение перевести школы Приднестровья с "молдавским" языком обучения на румынский и создать фонд конвергенции.

Игнатьев назвал это неприемлемым навязыванием и считает, что взамен Молдова должна снова признать на законодательном уровне "молдавский язык", который три года как вычеркнули из конституции.

"В Приднестровье три официальных языка – молдавский, русский и украинский. Граждане могут свободно выбирать, на каком будут учиться дети. Любые формы давления или навязывания неприемлемы", – заявил приднестровский чиновник.

Он заявил, что если Кишинев стремится к сближению с Тирасполем, то должен признать государственными "молдавский", русский и украинский языки наряду с румынским.

"Приднестровье официально обратилось с такой инициативой, ожидаем реакции молдавской стороны", – заявил Игнатьев.

Закон, который устраняет понятие "молдавский язык" из конституции и других законов и вместо этого вводит румынский язык, вступил в силу в Молдове весной 2023 года. В том же году Украина также официально отказалась от признания "молдавского языка".

Действующий президент Майя Санду на президентском сайте переименовала иконку "молдавской" языковой версии на румынскую сразу же после начала работы в должности.

Среди населения Молдовы отношение к этому вопросу до сих пор неоднозначное. Так, в начале 2025 года половина опрошенных считали, что говорят на "молдавском".

