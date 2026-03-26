Зеленський повідомив європейцям, що перші угоди про співпрацю з країнами Затоки підготовлені

Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту Об’єднаних експедиційних сил (JEF), який проходить у Фінляндії, повідомив, що перші угоди про співпрацю України з країнами Близького Сходи й Затоки вже підготовлені.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами українського президента, Україна запропонувала країнам Близького Сходу й Затоки партнерство, вигідне для обох сторін: наші знання і технології – їхнє фінансування.

"Наш внесок у безпеку в цьому регіоні також стане справжнім внеском у світову безпеку. Це важливо, бо енергетична безпека – і вартість життя, особливо у Європі, – залежить від їхньої нафти, газу та інших ресурсів, а також від стабільних світових ринків", – сказав Зеленський.

Він також переконаний, що країни Європи, у тому числі Україна, мають налагодити тіснішу співпрацю, щоб забезпечити реальний захист на землі, у повітрі й на морі.

Крім того, президент наголосив, що Україна готова стати повноправним членом JEF.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав допомогу, яку надає Україна країнам Близького Сходу, "політичним піаром" президента Володимира Зеленського.

Крім того, він повторив своє обурення тим, що союзники по НАТО не допомагають США в операціях проти Ірану. Водночас Трамп додав, що Вашингтон не потребує їхньої допомоги.