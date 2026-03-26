Зеленский сказал европейцам, что первые договора о партнерстве со странами Ближнего Востока готовы

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед участниками саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), проходящего в Финляндии, сообщил, что первые соглашения о сотрудничестве Украины со странами Ближнего Востока и Персидского залива уже подготовлены.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам украинского президента, Украина предложила странам Ближнего Востока и Персидского залива партнерство, выгодное для обеих сторон: наши знания и технологии – их финансирование.

"Наш вклад в безопасность в этом регионе также станет настоящим вкладом в мировую безопасность. Это важно, потому что энергетическая безопасность – и стоимость жизни, особенно в Европе, – зависит от их нефти, газа и других ресурсов, а также от стабильных мировых рынков", – сказал Зеленский.

Он также убежден, что страны Европы, в том числе Украина, должны наладить более тесное сотрудничество, чтобы обеспечить реальную защиту на суше, в воздухе и на море.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что Украина готова стать полноправным членом JEF.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал помощь, которую оказывает Украина странам Ближнего Востока, "политическим пиаром" президента Владимира Зеленского.

Кроме того, он повторил свое возмущение тем, что союзники по НАТО не помогают США в операциях против Ирана. В то же время Трамп добавил, что Вашингтон не нуждается в их помощи.