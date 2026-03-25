ЗМІ: європейські країни не отримували конкретних запитів від США про допомогу в Ормузі

Європейські союзники по НАТО не отримували конкретних запитів від адміністрації США щодо допомоги у розблокуванні Ормузької протоки.

Про це, як пише "Європейська правда", європейські урядовці повідомили Politico.

Неназвані посадовці пожалілися на заяви американського президента Дональда Трампа щодо того, чого він хоче від союзників у війні проти Ірану. За їхніми словами, ці меседжі настільки заплутані, що будь-які зусилля щодо сприяння відкриттю Ормузької протоки опинилися у глухому куті.

Вашингтон не робив жодних офіційних запитів до європейських країн на постачання обладнання, додають джерела.

Повідомляється, що понад 30 країн, включаючи більшість країн НАТО, пообіцяли вжити "належних зусиль" для відновлення судноплавства через критично важливу Ормузьку протоку, яка залишається заблокованою Іраном. Але поки що переговори перебувають на дуже ранній стадії, за словами урядовців семи європейських країн.

"Хотілося б більшої передбачуваності, більшої ясності та більшої стратегічної далекоглядності – не лише в цьому випадку", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у коментарі Politico.

"Загальна картина така: США попросили нас піклуватися про наші власні країни та захищати їх, піклуватися про підтримку України… а тепер і про Близький Схід та глобальні ланцюги постачання", – сказав один високопосадовець європейського уряду, назвавши це "абсурдним".

За відсутності конкретних прохань від США про допомогу, союзники поки що вдаються до доступних їм кроків – зустрічей, заяв та підтримки Вашингтона.

Раніше повідомлялося, що Британія планує найближчим часом організувати зустріч країн, які зацікавлені у розблокуванні проходу Ормузькою протокою. Серед варіантів захисту маршруту, які розглядають союзники – розгортання автономних систем пошуку мін, що не видається можливим за умов продовження нинішньої інтенсивності бойових дій.

Нагадаємо, американський президент раніше попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Після відмови низки країн НАТО взяти участь в операції для розблокування проходу Ормузькою протокою Трамп накинувся на них з критикою. Одночасно він стверджував, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.