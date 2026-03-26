Трамп: союзники должны были оказать помощь США еще до начала войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп в очередной раз упрекнул союзников по НАТО в том, что они якобы не хотят помочь Вашингтону в войне против Ирана, хотя должны были сделать это до начала операции.

Об этом Трамп заявил во время открытого заседания своего кабинета, передает "Европейская правда".

Американский президент выразил свое разочарование НАТО из-за того, что Альянс "абсолютно ничего не сделал", чтобы помочь США в его действиях против Ирана.

Трамп заявил, что он якобы еще 25 лет назад называл НАТО "бумажным тигром".

"Я сказал 25 лет назад, что НАТО – это бумажный тигр, но, что важнее, что они придут на помощь себе, но никогда не придут на помощь нам... Они не пришли нам на помощь, а теперь все хотят помочь, когда они (Иран. – Ред.) уничтожены".

По мнению президента США, союзники должны были предложить помощь сразу после начала операции или даже до этого.

"На самом деле они сделали заявление, несколько из них, что мы хотим присоединиться к войне. Нет, это должно быть приобщение с начала войны или даже до ее начала. Великобритания заявила три недели назад, что пришлет свои авианосцы, которые, кстати, не лучшие", – сказал Трамп.

Американский президент уже неоднократно критиковал союзников по НАТО, обвиняя их в бездействии в отношении войны в Иране. Вместе с тем он повторял, что США не нуждаются в поддержке от других стран в своих операциях.

По данным Politico, администрация Трампа не посылала европейским союзникам по НАТО конкретных запросов о помощи в разблокировании Ормузского пролива.

Президент США также назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что Соединенные Штаты запомнят "бездействие" союзников в войне против Ирана.