В Германии приняли пакет мер по топливу из-за глобального подорожания энергоносителей

Бундестаг Германии одобрил пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Одобренный парламентом Германии комплекс мер предусматривает жесткие правила по повышению цен на АЗС и усиление антимонопольного контроля.

Одно из ключевых нововведений – запрет повышения цен больше, чем раз в день в полдень. В то же время снижать цену можно будет без временных ограничений. За нарушение этого правила операторам рынка грозят штрафы до 100 тысяч евро.

Кроме того, усиливают антимонопольный контроль с целью большей прозрачности ценообразования. Ответственность доказывания обоснованности повышения цены, в случае вопросов от регулятора, возлагается на сами компании.

За голосовали фракции правящих ХДС-ХСС и СДПГ, а также "Зеленые". "Левые" и ультраправая "АдГ" проголосовали против. Последние, в частности, на дебатах аргументировали, что эти меры фактически ничего не дают, а "Левые" требовали вместо этого ввести общую кризисную социальную помощь в размере 150 евро.

Вслед за Бундестагом пакет мер должна поддержать высшая палата Бундесрат, рассмотрение назначено на пятницу.

Меры должны вступить в силу не позднее начала апреля и будут пересмотрены через год.

В Польше снизили акцизы и НДС на топливо для сдерживания цен из-за глобального подорожания энергоресурсов в результате войны на Ближнем Востоке.

В выходные снижение акцизов на топливо на два месяца одобрили в Ирландии.