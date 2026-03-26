Рютте вважає Росію найзначнішою загрозою безпеці НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Росію найзначнішою загрозою безпеці Альянсу.

Про це він зазначив у своєму щорічному звіті, представленому у четвер, передає "Європейська правда".

Рютте заявив, що за 2025 рік НАТО став сильнішим в умовах більш небезпечного та складного безпекового середовища, що "характеризується численними загрозами та викликами".

"Росія залишається найзначнішою і найбезпосереднішою загрозою нашій безпеці, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні", – констатував він.

Генсек НАТО наголосив, що стратегічна конкуренція посилюється, тероризм є постійною загрозою для НАТО, а ситуація в південних сусідніх країнах залишається нестабільною.

"НАТО зберігає пильність і продовжуватиме забезпечувати безпеку Альянсу. Протягом 2025 року Росія продовжувала випробовувати Альянс, стаючи дедалі зухвалішою, зокрема шляхом порушень повітряного простору, саботажу та зловмисної кібердіяльності", – додав він.

Також він заявив, що НАТО дедалі більше непокоїться щодо гібридних атак на свій енергетичний сектор на тлі російсько-української війни.

Окрім цього, у звіті вказується, що за 2025 рік всім країнам-членам НАТО вдалося збільшили свої видатки на оборону, а також досягти показника у 2% від ВВП або й перевищити його.