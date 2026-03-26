Рютте считает Россию самой значительной угрозой безопасности НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию самой значительной угрозой безопасности Альянса.

Об этом он заявил в своем ежегодном отчете, передает "Европейская правда".

Рютте заявил, что за 2025 год НАТО стал сильнее в условиях более опасной и сложной ситуации с безопасностью, которая "характеризуется многочисленными угрозами и вызовами".

"Россия остается самой значительной и непосредственной угрозой нашей безопасности, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе", – констатировал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что стратегическая конкуренция усиливается, терроризм представляет постоянную угрозу для НАТО, а ситуация в южных соседних странах остается нестабильной.

"НАТО сохраняет бдительность и будет продолжать обеспечивать безопасность Альянса. В течение 2025 года Россия продолжала испытывать Альянс, становясь все более дерзкой, в частности путем нарушений воздушного пространства, саботажа и злонамеренной кибердеятельности", – добавил он.

Также он заявил, что НАТО все больше беспокоится о гибридных атаках на свой энергетический сектор на фоне российско-украинской войны.

Кроме этого, в отчете указывается, что за 2025 год всем странам-членам НАТО удалось увеличить свои расходы на оборону, а также достичь показателя в 2% от ВВП или превысить его.