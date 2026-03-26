СМИ: немецкие ультраправые дистанцируются от Трампа перед земельными выборами

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") постепенно дистанцируется от президента США Дональда Трампа и его движения MAGA на фоне негативной реакции немцев на войну в Иране и приближения земельных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Хотя некоторые члены партии "Альтернатива для Германии" продолжают поддерживать контакты с чиновниками администрации Трампа и республиканцами MAGA, лидеры политсилы призывают их смягчить откровенную публичную поддержку.

На этой неделе законодатели по вопросам внешней политики "АдГ" должны были поужинать с представителем Государственного департамента США Дэвидом Голдманом и членом политического отдела посольства США Иеном Кэмпбеллом после мероприятия, посвященного германо-американским отношениям.

За два дня до ужина лидер партии Алиса Вайдель призвала высокопоставленных партийных законодателей уменьшить количество поездок в США для развития связей с членами движения MAGA.

По словам источников, близость немецкой партии к администрации США все больше превращается в проблему для ультраправых.

Опросы показывают, что большинство немцев выступают против американских ударов по Ирану, а отношение к США приближается к рекордно негативному уровню: только 15% заявили, что считают Вашингтон надежным партнером.

Это объясняет, почему лидеры партии "Альтернатива для Германии" осудили войну США с Ираном.

Политсила уверенно лидирует в опросах перед земельными выборами в Саксонии и в Мекленбурге-Передней Померании, регионах, где скептицизм относительно американского военного вмешательства сильнее, чем в других землях.

Напомним, в этом году в нескольких федеральных землях Германии проходят выборы в местные парламенты.

В начале марта "Зеленые" с минимальным преимуществом победили на выборах в земле Баден-Вюртемберг.

А на местных выборах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц впервые за 35 лет победил Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца.