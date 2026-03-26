У словацькій опозиції кажуть, що проти Фіцо почали розслідування про держзраду за їхньою заявою

У ліберальній словацькій партії "Свобода і солідарність" (SAS) заявили, що поліція розпочала розслідування за їхньою заявою щодо можливого скоєння держзради та інших злочинів прем’єром Робертом Фіцо за його рішення щодо аварійного імпорту електроенергії Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook заявив лідер SAS Браніслав Грьолінг.

"Поліція почала розслідування щодо Фіцо. Місяць тому я подав кримінальну скаргу щодо Роберта Фіцо за фактами держзради та інших злочинів. Окрім моїх колег із SaS, до неї приєдналися понад 13 тисяч громадян, що зробило її найбільшою кримінальною скаргою в історії", – нагадав Грьолінг.

За його словами, скарга перейшла від Генпрокуратури до регіональної прокуратури, а потім – до поліції, де почали відповідне розслідування.

"Важливо, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні і не сховали його "під килим", – додав він.

Наприкінці лютого SaS подала у прокуратуру заяву про скоєння злочину через рішення прем’єра Роберта Фіцо зупинити аварійне постачання електроенергії Україні.

У ній аргументували, що ці дії можуть кваліфікуватися як зловживання повноваженнями публічного посадовця, державна зрада, нелюдяність, терористичний акт, а також порушення обов’язків під час управління чужим майном.

Одне з останніх опитувань у Словаччині показало, що партія Фіцо і її головна опозиційна суперниця "Прогресивна Словаччина" майже зрівнялись у рейтингах.