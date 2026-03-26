В словацкой оппозиции говорят о начале расследования против Фицо по их заявлению

В либеральной словацкой партии "Свобода и солидарность" (SAS) заявили, что полиция начала расследование по их заявлению о возможном совершении государственной измены и других преступлений премьер-министром Робертом Фицо из-за его решения о прекращении аварийного импорта электроэнергии Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook заявил лидер SAS Бранислав Грёлинг.

Бранислав Грёлинг объявил, что по итогам рассмотрения их заявления о возможном совершении государственной измены и других преступлений премьер-министром Фицо начали соответствующее расследование.

"Полиция начала расследование в отношении Фицо. Месяц назад я подал уголовное заявление на Роберта Фицо по фактам государственной измены и других преступлений. Помимо моих коллег из SaS, к нему присоединились более 13 тысяч граждан, что сделало его крупнейшим уголовным заявлением в истории", – напомнил Грёлинг.

По его словам, жалоба перешла из Генпрокуратуры в региональную прокуратуру, а затем – в полицию, где начали соответствующее расследование.

"Важно, что и прокуратура, и полиция действуют в этом вопросе и не спрятали её "под ковер", – добавил он.

В конце февраля SaS подала в прокуратуру заявление о совершении преступления в связи с решением премьера Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

В нем аргументировали, что эти действия могут квалифицироваться как злоупотребление полномочиями государственного должностного лица, государственная измена, бесчеловечность, террористический акт, а также нарушение обязанностей при управлении чужим имуществом.

Один из последних опросов в Словакии показал, что партия Фицо и её главная оппозиционная соперница "Прогрессивная Словакия" почти сравнялись в рейтингах.