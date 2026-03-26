Трамп прокоментировал возможность перенаправления оружия для Украины на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о возможности перенаправления на Ближний Восток американского оружия, предназначенного для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп заявил во время открытого заседания своего кабинета.

В ответ на вопрос журналистки американский президент ответил, что США постоянно занимаются перенаправлением вооружения из разных частей мира.

"Мы делаем это постоянно. Понимаете, у нас есть огромные запасы боеприпасов. Они у нас есть в других странах, например, в Германии и по всей Европе. У нас, знаете, их полно. И мы иногда берем из одного места и используем для другого", – заявил он.

Трамп в очередной раз повторил, что предыдущая администрация выделяла "слишком много" средств на помощь Украине, а сейчас этим занимается НАТО.

"Мы помогали Украине, это начал Байден, и он выделил 350 миллиардов долларов – слишком много, слишком много. А теперь мы продаем это НАТО. Мы продаем это НАТО, и они, вероятно, передают это Украине, в основном, я думаю, они передают это Украине, но нам платят за все, что мы отдаем, мы больше ничего не дарим", – сказал Трамп.

Он добавил, что ситуация с Украиной "очень сложная", но США продолжают работать над ее решением.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления на Ближний Восток вооружения, предназначенного для Украины, поскольку война в Ираке истощает запасы некоторых важнейших боеприпасов армии США. По словам собеседников издания, оружие, которое могут перенаправить, включает ракеты-перехватчики противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока администрация Дональда Трампа не прекращала поставки ракет для систем противоракетной обороны Patriot, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Напомним, недавно в ЕС сообщили, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период.