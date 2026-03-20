ЗМІ: РФ пропонувала не давати розвіддані Ірану, якщо США не допомагатимуть Україні

Росія запропонувала США угоду, за якою Кремль припинив би передавати Ірану розвідувальну інформацію, таку як точні координати американських військових об’єктів на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про РФ.

Про це виданню Politico стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Двоє осіб, обізнаних з перемовинами між США та Росією, заявили, що таку пропозицію російський посланець Киріл Дмитрієв висунув посланцям американського президента Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру під час їхньої зустрічі минулого тижня в Маямі.

США відхилили цю пропозицію, додали джерела.

Водночас у публікації йдеться, що сам факт наявності такої пропозиції викликав занепокоєння серед європейських дипломатів, які побоюються, що Москва намагається вбити клин між Європою та США у критичний момент для трансатлантичних відносин.

Один з дипломатів ЄС назвав російську пропозицію "обурливою".

Ще одне джерело розповіло, що Росія висунула США різні пропозиції щодо Ірану, але американська сторона відхилила їх усі.

Один європейський дипломат намагався применшити ризик російської пропозиції, зазначивши, що французький президент Емманюель Макрон у січні заявив, що "дві третини" військової розвідки для України зараз надає Франція.

Проте обмін розвідданими залишається останньою важливою опорою американської підтримки України після того, як адміністрація Трампа минулого року припинила більшу частину фінансової та військової допомоги.

Президент США Дональд Трамп раніше відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф каже, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прямо припустив, що Іран запозичив у Росії тактику застосування БпЛА "Шахед", які тепер летять по об’єктах США і союзників на Близькому Сході.

ЗМІ також повідомили, що Росія розширила обмін розвідданими та військову співпрацю з Іраном на тлі конфлікту на Близькому Сході.