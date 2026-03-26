Трамп упрекнул Мерца за позицию по Ирану: а Украина – не наша война

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за заявления о том, что Берлин не считает войну США с Ираном своим делом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент США заявил на заседании правительства.

Трамп комментировал позицию Мерца по Ирану, в частности его высказывание о том, что "эта война – не наша".

"Когда я услышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война с Ираном", я сказал: "Ну, Украина – это не наша война, мы помогли, но Украина – это не наша война", – заявил он.

"Я сказал: „Ну, знаете, война в Украине – это не наша война, и это действительно так, но я хотел бы, чтобы всех этих молодых людей перестали убивать, а их продолжают убивать", – добавил Трамп.

Глава Белого дома повторил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем РФ Владимиром Путиным "царит огромная ненависть".

В то же время Трамп заверил, что у США есть шанс завершить эту войну, хотя она "не влияет" на страну.

"И я думаю, что ситуация немного успокаивается, и я считаю, что у нас есть шанс это сделать. Но это не влияет на нас, поскольку мы находимся за тысячи километров", – отметил президент США.

На этой же встрече Трамп прокомментировал сообщения СМИ о возможности перенаправления на Ближний Восток американского вооружения, предназначенного для Украины. Он заявил, что Соединенные Штаты предпринимают подобные шаги постоянно.

Также СМИ писали, что Россия предложила США сделку, по которой Кремль прекратил бы передавать Ирану разведывательную информацию, такую как точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит предоставлять Украине разведданные о РФ. По словам источников, США отклонили это предложение.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался отвечать на вопросы журналистов о возможной помощи России Ирану и назвал их "глупыми".