Литва відновила санкції проти понад сотні білорусів після технічної затримки
Литва внесла понад сотню білоруських посадовців до списку персони нон грата.
Про це заявили в Управлінні з питань міграції, пише LRT, передає "Європейська правда".
Як зазначається, Литва внесла 117 білоруських посадовців до списку персони нон грата, яких звинувачують у порушенні прав людини.
Ці люди й були на короткий час вилучені зі списку після того, як влада не встигла продовжити дію санкцій до закінчення їхнього терміну.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що отримало запит на продовження від Міністерства закордонних справ у середу, 25 березня, в другій половині дня, коли попередні санкції вже втратили чинність.
Нещодавно писали, що у Литві пропонують впровадити заборону в’їзду в країну терміном на п’ять років для артистів, які виступали в Росії або Білорусі.
Також у березні Сейм Литви схвалив пропозицію Міністерства закордонних справ про продовження санкцій проти Росії та Білорусі до кінця 2027 року.