Литва відновила санкції проти понад сотні білорусів після технічної затримки

Литва внесла понад сотню білоруських посадовців до списку персони нон грата.

Про це заявили в Управлінні з питань міграції, пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Литва внесла 117 білоруських посадовців до списку персони нон грата, яких звинувачують у порушенні прав людини.

Ці люди й були на короткий час вилучені зі списку після того, як влада не встигла продовжити дію санкцій до закінчення їхнього терміну.

​Міністерство внутрішніх справ повідомило, що отримало запит на продовження від Міністерства закордонних справ у середу, 25 березня, в другій половині дня, коли попередні санкції вже втратили чинність.

Також у березні Сейм Литви схвалив пропозицію Міністерства закордонних справ про продовження санкцій проти Росії та Білорусі до кінця 2027 року.