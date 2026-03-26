Литва возобновила санкции в отношении более сотни белорусов после технической задержки

Литва внесла более сотни белорусских чиновников в список персоны нон грата.

Об этом заявили в Управлении по вопросам миграции, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Литва внесла 117 белорусских чиновников в список персоны нон грата, которых обвиняют в нарушении прав человека.

Эти люди и были на короткое время исключены из списка после того, как власти не успели продлить действие санкций до истечения их срока.

Министерство внутренних дел сообщило, что получило запрос на продление от Министерства иностранных дел в среду, 25 марта, во второй половине дня, когда предыдущие санкции уже утратили силу.

