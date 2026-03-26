У НАТО наполягають: всю зброю, закуплену у США в рамках PURL, доставлять в Україну

Всі озброєння та боєприпаси, які держави-члени Північноатлантичного альянсу оплатили для України в рамках механізму з закупівлі американської зброї PURL, будуть доставлені в Україну.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомила речниця НАТО Елісон Гарт у четвер, 26 березня.

"Усе, за що союзники та партнери НАТО сплатили через (механізм) PURL, було доставлено або продовжує надходити до України", – повідомила Гарт "ЄвроПравді".

Раніше у західних ЗМІ з’явились повідомлення про те, що США планують перенаправлення зброї для України, зокрема ракет для ППО, вже замовлених для України в рамках PURL, на Близький Схід.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше цього ж дня генсек НАТО Марк Рютте запевнив журналістів, що американська зброя з PURL продовжуватиме постачатися в Україну.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України: він відповів, що США постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.

Нагадаємо, нещодавно у ЄС розповіли, що за три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет-перехоплювачів американського виробництва, що перевищує кількість ракет, використаних Україною за зимовий період.